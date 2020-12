Bolsonaro tem 500 cargos federais para barganhar a eleição de Lira

247 – "Os articuladores políticos de Jair Bolsonaro trabalham com um mapa de 500 cargos federais a serem preenchidos em troca de votos para Arthur Lira, o candidato do governo à presidência da Câmara. O próprio Lira trabalha para dar forma a esse mapa. Sua eleição é a prioridade números um, dois e três do Palácio do Planalto", informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna . Segundo o colunista, Lira também conta com 17 votos na bancada do PT.

