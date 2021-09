Bolsonaro veta regra que estimulava nomeação técnica no governo

O trecho excluído por Bolsonaro determinava a realização de uma pré-seleção para testar “a experiência, o conhecimento prévio e as competências” do candidato ao cargo no governo edit

247 - Ao sancionar, nesta sexta-feira (17), a medida provisória que trata da reformulação do método de nomeação para cargos no governo federal, Jair Bolsonaro vetou um trecho que estimulava a indicação técnica. A regra não seria aplicada a ministros, mas sim a cargos de assessores, secretários e diretores de órgãos.

O trecho excluído por Bolsonaro determinava a realização de uma pré-seleção para testar “a experiência, o conhecimento prévio e as competências” do candidato ao cargo no governo.

Com isso, Bolsonaro quebra a promessa de campanha de priorizar nomeações técnicas. No plano de governo, enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o chefe de governo fez críticas ao que chamou de “loteamento do Estado”. Além do mais, boa parte dos cargos governamentais são ocupados pelo Centrão, que sustenta Bolsonaro politicamente.

“Imagina que tem um diretor do Ministério da Saúde ou um secretário nacional. Essas pessoas têm que ter conhecimentos e habilidades muito específicas para fazer frente e gerir os recursos gigantescos que estão nas mãos deles”, criticou Weber Sutti, do Movimento Pessoas à Frente, ao Estadão.

