Bombeiros fecham trânsito em Brasília para retirar faixa "Bolsonaro Genocida"

Fórum - O corpo de Bombeiros do Distrito Federal interditou, no começo da tarde desta segunda (24), três faixas do Eixo Monumental, avenida que dá acesso à Esplanada dos Ministérios para retirar uma faixa contrária ao presidente Bolsonaro.

Com os escritos “Bolsonaro Genocida”, a faixa foi colocada em um viaduto que atravessa o Eixo Monumental. O que chama atenção é que o trânsito foi travado em pleno horário de almoço, momento de movimentação intensa na região.

🇧🇷 Questionado pela TV Globo sobre quem teria determinado essa ação e se era comum realizá-la durante a tarde, interrompendo o trânsito de uma via extremamente movimentada, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal respondeu: "não temos essa informação". May 24, 2021

De acordo com informações do G1, ao questionarem o Corpo de Bombeiros de onde teria vindo a ordem para interditar um ponto tão importante em horário de pico, a instituição disse que não tinha “essa informação”.

