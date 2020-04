“Presidente operacional”, Braga Netto demite assessor olavista do governo

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, demitiu o assessor especial Felipe Cruz Pedri, conforme publicado na edição desta quarta-feira, 15, do Diário Oficial da União. Pedri era da chamada “a ala ideológica do governo” de Jair Bolsonaro e seguidor do guru bolsonarista, Olavo de Carvalho.

O ex-assessor especial também é um dos autores do manifesto de fundação do novo partido de Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, que defende a luta contra o “globalismo”, repudia o aborto sob todos as suas formas e defende o resgate aos “patriotas do passado, do presente e do futuro, unidos por um vínculo moral e de lealdade à pátria”.

Ele também é simpatizante da política de Bolsonaro contra o isolamento social diante da pandemia do coronavírus e atacou os governadores e prefeitos por adotarem essa medida.

