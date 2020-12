Brasil dá calote e pode perder pela primeira vez na história direito de voto na ONU

O país tem até o fim de janeiro para pagar uma dívida de US$ 113 milhões com as Nações Unidas. É mais um vexame da gestão de Ernesto Araújo edit

247 - O Itamaraty, sob o comando de Ernesto Araújo, considerado um dos piores diplomatas do mundo, pode fazer com que o Brasil perca pela primeira vez seu direito de voto na ONU. Isso porque o país deu calote nos organismos multilaterais.”Naufragou uma das últimas tentativas do governo Jair Bolsonaro para se livrar de uma situação constrangedora no cenário internacional e perder, de forma inédita, o direito de voto na ONU a partir de 1º de janeiro. O Brasil tem até o fim de dezembro para pagar pelo menos US$ 113,5 milhões de uma dívida acumulada de US$ 390 milhões com as Nações Unidas”, informam os jornalistas Daniel Rittner e Renan Truffi, no Valor Econômico .

Com os vexames constantes do Itamaraty, cresce a pressão pela demissão de Araújo, que submeteu o Ministério das Relações Exteriores aos interesses da extrema-direita dos Estados Unidos, que também assumiu um discurso “antiglobalista”.

