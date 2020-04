Cabo Daciolo diz que Jair Bolsonaro não sofreu facada em Juiz de Fora

247 – O ex-presidenciável Cabo Daciolo usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a campanha presidencial de 2018. Daciolo afirmou que não acredita que Jair Bolsonaro tenha realmente sido vítima de um atentado e que tudo não passa de uma grande farsa para encobrir a necessidade de Bolsonaro passar por uma cirurgia, para curar uma enfermidade. Eis o que ele disse:

“Vou revelar algo que está no meu coração há muito tempo. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Cabo Daciolo não acredita. Vou dizer o que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a Maçonaria junto com a Nova Ordem Mundial montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito, o que está no meu coração e estou revelando hoje para você. Se for de Deus o que eu estou falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo”, disse Daciolo por meio de suas redes sociais.

