Caixa paga auxílio de R$ 600 a quem está no programa Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal está efetuando os pagamentos ao longo desta segunda-feira (20), com valores de R$ 600 ou R$ 1,2 mil. Ao todo, 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio nos próximos dias

A Caixa Econômica Federal começou a pegar nesta segunda-feira (20) a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 destinados aos beneficiários do programa Bolsa Família. Nesta segunda-feira, recebem as pessoas que têm o final do NIS igual a 1

Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, com valores de R$ 600 ou R$ 1,2 mil, atendendo ao calendário habitual do Bolsa Família, que tem como base o Número de Identificação Social (NIS). Ao todo, 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio nos próximos dias.

O pagamento desse lote termina no próximo dia 31 de julho.

Vale ressaltar que o governo federal prorrogou a suspensão de alteração cadastral do Bolsa Família, para evitar aglomerações nas unidades de cadastramento. A medida vale enquanto o auxílio emergencial de R$ 600 estiver sendo pago aos mais desamparados.

A portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20), prorrogou prazo em 180 dias a partir de sua publicação.

