Caixa: suspeita de fraude no benefício motivou 51% dos bloqueios das contas digitais

247 - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quarta-feira (22) que 51% das contas bloqueadas pelo banco foram por suspeita de fraude no auxílio emergencial, destinado aos mais desamparados nesta pandemia do coronavírus. No caso das demais, houve inconsistência cadastral.

De acordo com o dirigente, a maioria das contas bloqueadas foram utilizadas por hackers, que utilizaram um mesmo celular para cadastrar vários pedidos do Auxílio Emergencial. Ele ressaltou, no entanto, que pessoas honestas também foram penalizadas pela medida de bloqueio. As informações são do portal G1.

O Ministério da Cidadania disse que 1.303.127 milhão de CPFs foram enviados à Caixa para bloqueio e realização de uma verificação por suspeita de fraudes. Ainda não é possível afirmar que esses CPFs sejam considerados cancelados ou inelegíveis para receber o benefício.

