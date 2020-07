Câmara inicia sessão para votar adiamento das eleições

O MDB apresentou um requerimento para retirar da pauta a PEC do adiamento das eleições edit

247, com Agência Câmara de Notícias - O Plenário da Câmara dos Deputados iniciou há pouco a sessão virtual desta quarta-feira (1º) para votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/20, que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia de Covid-19.

Originária do Senado, a proposta determina que os dois turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa medidas para assegurar o pleito na pandemia.

O MDB apresentou um requerimento para retirar da pauta a PEC do adiamento das eleições. O deputado Hildo Rocha defendeu que as eleições sejam mantidas em outubro e, desta forma, não referendar a decisão do Senado Federal.

Maia negocia com prefeitos vantagens para garantir adiamento de eleições municipais

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), passou o fim de semana em busca de um acordo para pôr em votação nos próximos dias a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite adiar as eleições municipais para novembro deste ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Maia negocia com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), contrapartidas defendidas por deputados para que a medida seja aprovada. Entre elas, a prorrogação do auxílio a prefeitos e a retomada da propaganda partidária.

