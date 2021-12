Câmara tenta votar às pressas PL que cria polícia política para Bolsonaro perseguir opositores

Em articulação com bolsonaristas, Lira colocou em votação requerimento de urgência para o PL 1595/19, que deve permitir a criminalização de movimentos sociais edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Fórum - Bolsonaristas, articulados com com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), colocaram em votação no plenário da Casa um pedido de urgência para Projeto de Lei (PL) 1595/19, conhecido como “PL antiterrorismo” ou “PL de ações contraterroristas”. Isto é, a ala governista tenta votar a polêmica proposta, que deve criminalizar os movimentos sociais, à toque de caixa, sem qualquer discussão mais aprofundada.

De autoria do deputado bolsonarista Major Vitor Hugo (PSL-ES), a proposta foi aprovada em comissão especial em setembro e, segundo especialistas, tem por real objetivo criminalizar movimentos sociais e qualquer oposição ao governo Bolsonaro. No texto, é proposto enquadrar atos que tenham “a intenção de intimidar ou coagir a população civil ou de afetar a definição de políticas públicas por meio de intimidação, coerção, destruição em massa, assassinatos, sequestros ou qualquer outra forma de violência”.

Além disso, o projeto cria o Sistema Nacional Contraterrorista e da Política Nacional Contraterrorista, ambos submetidos ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. Trata-se, na prática, da criação de uma polícia política e secreta para Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE