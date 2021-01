Candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco diz que ‘erros’ de Bolsonaro na pandemia são “escusáveis”

247 - O candidato à presidência do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apoiado tanto por Jair Bolsonaro como por partidos de oposição, como o PT, blindou o governo federal de responsabilidades no combate à pandemia, especialmente na corrida pela vacina e pelo colapso em Manaus.

“A pandemia foi tão severa e de tão difícil solução que fez com que todos os países do mundo errassem. Acho que houve erros em todos os países, em todos os estados, todos os prefeitos. É um chamado erro escusável, afinal das contas era algo novo, algo difícil. Para você ter uma ideia, só agora conseguimos ter uma vacina. Então houve erros e acertos dentro desse processo. Então é difícil dizer numa dinâmica de tudo o que aconteceu, se foi só errado ou se foi só acertado. Houve erros e acertos na condução desse processo”, contemporizou.

Em entrevista à Folha de S.Paulo , ele também disse não ver ameaças à democracia hoje no Brasil. “É natural que em um ambiente democrático, a depender da personalidade dos sujeitos envolvidos, haja divergências, que podem descambar para atritos”, disse. “Isso existe na política do Brasil hoje, é inegável. Porém, nada que ameace as instituições democráticas”, completou.

O conhecimento liberta. Saiba mais