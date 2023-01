Cappelli: PM mandou não formados à rua e deixou veteranos em casa durante ato golpista

"Foram empregados policiais militares do curso de formação na linha de contenção", diz um trecho do relatório edit

247 - Enquanto golpistas marchavam em direção à Praça dos Três Poderes, homens que ainda não haviam terminado o curso para ser PM integravam a linha de contenção — primeira barreira para tentar barrar os manifestantes. A informação consta do relatório apresentado pelo interventor Ricardo Cappelli na sexta-feira (27).

“Foi verificado, ainda, pela Subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que foram empregados policiais militares do curso de formação na linha de contenção", diz um trecho do relatório, de acordo com o portal UOL.

