Carlos Bolsonaro diz não ser ‘covarde a ponto de utilizar robôs e omitir’

247 - Em depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga atos antidemocráticos, o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, disse que não é “covarde ou canalha a ponto de utilizar robôs e omitir essa informação". Além da resposta dúbia, ele também disse que usa as contas do pai nas redes sociais.

O depoimento, prestado no dia 10, foi divulgado pela Folha de S. Paulo, que teve acesso ao relatório.

Ele disse que não participa da política de comunicação do governo federal e que "tem relação apenas com divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo governo federal nas contas pessoais do declarante e do seu pai".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.