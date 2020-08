Cármen Lúcia detona Bolsonaro e diz que “irresponsabilidade política causou tragédia de 100 mil mortos”

247 - A ministra do STF, Cármen Lúcia, disse que a tragédia pelos 100 mil mortos na pandemia brasileira é de responsabilidade de Bolsonaro e seu governo. Ela disse: “esta pandemia está patenteando exatamente isso, tornando escancarado como a irresponsabilidade política, junto com a falta de escrúpulo econômico, principalmente no espaço particular empresarial, junto com cidadãos que não pensam nos outros e não se comprometem com os outros, levaram a um fim de semana como esse que nós acabamos de ter, de uma sociedade enlutada por todos que tenham alguma sensibilidade.”

A ministra ainda declarou: “c em mil mortos é uma tragédia, 100 mil mortos não precisava de ter acontecido, em que pese ser fato que este coronavírus é realmente uma doença grave e que acometeria muita gente.”

A ministra ainda concluiu: “mas foi uma atuação estatal — aliada a uma atuação em parte de uma sociedade perplexa, aturdida diante de tantos desmandos, de tanta falta de orientação segura seguindo-se a ciência e a medicina de evidências — que nos levou a um fim de semana de luto e que, portanto, um luto que impõe luta permanente pela democracia.”



Leia mais aqui.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.