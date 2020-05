Celso de Mello surpreende, rasga o verbo e diz que autores de ameaças a juízes são 'bolsonaristas fascistóides’

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, afirmou que as pessoas que têm lotado as caixas de emails de juízes com mensagens anônimas e ameaças de morte são "bolsonaristas fascistóides, além de covardes e ignorantes" edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o magistrado não recebeu textos ameaçadores. Mas, questionado pela coluna sobre o teor das mensagens enviadas a outros juízes, afirmou ainda que seus autores "revelam, com tais ameaças, a sua face criminosa, própria de quem abomina a liberdade e ultraja os signos da democracia".

A matéria ainda acrescenta que “as mensagens enviadas a juízes, reveladas pelo jornal Correio Brasiliense, falam em "matar em legítima defesa”, pois será “decretado” um Estado de Sítio no Brasil sob o “comando do general Braga Netto”, ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro.”

