Chacina: polícia encontra mais três corpos de possíveis vítimas desaparecidas

Perfis de novos cadáveres localizados se encaixam com perfis de vítimas ainda não encontradas

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal informou, na madrugada desta terça-feira (24), que encontrou mais três corpos supostamente relacionados ao desaparecimento de 10 pessoas da família da cabelereira Elizamar da Silva. Eles estavam dentro de uma cisterna, em Planaltina, no DF. Três suspeitos foram presos pelo crime e um quarto é procurado. A reportagem é do portal G1.

As vítimas não foram reconhecidas, mas o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá, afirmou que os corpos são de duas mulheres (uma delas adolescente) e um homem. Três pessoas ainda seguem desaparecidas:

Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar Silva; Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago; Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Claudia e Marcos Antônio.

O total de corpos encontrados chega a 10, o mesmo número de desaparecidos. Cinco já foram oficialmente identificados:

Elizamar da Silva: cabeleireira, encontrada morta; Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago, encontrado morto; Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago, encontrada morta; Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago, encontrado morto; Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar, encontrado morto;

Outros dois corpos, que foram encontrados carbonizados em um carro em Unaí (MG), ainda não foram oficialmente identificados. Mas ambos são de mulheres e a polícia acredita que sejam de:

Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar; Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar

