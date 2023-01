Chefe da segurança do Palácio do Planalto diz que GSI contava com só 40 homens para conter invasão terrorista

Só no Salão Nobre do segundo pavimento do Planalto havia cerca de 700 invasores, segundo José Eduardo Natale de Paula Pereira edit

247 - O coordenador de segurança do Palácio do Planalto, José Eduardo Natale de Paula Pereira, afirmou à Polícia Federal que havia 40 homens para proteger o Palácio do Planalto no último domingo (8), durante o levante terrorista organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro. Só no Salão Nobre do segundo pavimento do Planalto havia cerca de 700 invasores, segundo Pereira. As informações são d'O Globo.

“Havia gritaria, barulho de cornetas e barulho de bombas. A maioria dos manifestantes vestia roupas verde e amarelo e outras roupas camufladas e desferiam palavras de ordem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informando que não aceitavam ele como presidente legítimo”, declarou Pereira, acrescentando: “Havia por volta de 40 homens na tropa de choque do GSI para fazer a contenção dos milhares de manifestantes”.

O baixo contingente de homens para lidar com a invasão terrorista veio após a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) avisar autoridades locais de segurança do Distrito Federal que havia a possibilidade de incitação à violência, ocupação e depredação de prédios públicos em Brasília. O GSI já vinha acompanhando atos de terrorismo bolsonarista há algum tempo.

