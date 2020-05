'Chegamos no limite, não tem mais conversa', diz Bolsonaro em protesto pró-golpe militar (vídeo)

Presidente @jairbolsonaro em tom ameaçador na rampa do Palácio do Planalto:



“Peço a Deus que não tenhamos problema nesta semana. Chegamos no limite. Não tem mais conversa. Daqui pra frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço”. pic.twitter.com/xBVXZAQhzz