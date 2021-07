Ciro Nogueira confirma a aliados que assumirá Casa Civil

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) confirmou a caciques do Centrão e integrantes de seu partido que assumirá o comando da Casa Civil, atualmente sob o general Luiz Eduardo Ramos. A mudança faz parte da nova reforma ministerial de Jair Bolsonaro.

No momento, o parlamentar está fora do Brasil. Ele disse a interlocutores que retorna em breve.

Nogueira é presidente do PP, sigla fundamental para o apoio de Bolsonaro no Congresso. O presidente da Câmara e líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), segura mais de 100 pedidos de impeachment. (Com informações da coluna de Bela Megale, no Globo).

