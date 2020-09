Com fracasso do Renda Brasil, Bolsonaro cria Renda Cidadã para substituir Bolsa Família

247 - Após a derrota do Renda Brasil, o novo programa social de Jair Bolsonaro deverá se chamar Renda Cidadã, segundo o relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB-AC).

A proposta abre espaço no orçamento da União para aumento de gastos, motivo pelo qual o Renda Brasil foi barrado. O Renda Cidadã deve substituir o Bolsa Família, criado pelos governos do PT. O programa atenderá 14 milhões de famílias a um custo anual de 32 bilhões de reais, segundo reportagem da Exame.

A medida foi acertada com todos os líderes da base de apoio do governo na Câmara dos Deputados e no Senado, de acordo com a reportagem. “Posso dizer que estou autorizado a fechar o relatório e apontar a fonte de recursos para o novo programa. Isso foi acertado com o presidente e todos os líderes”, afirmou Bittar.