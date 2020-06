Com prisão já redigida pela PGR, Sara Winter debocha da PF (vídeo)

A ativista de extrema-direita Sara Winter afirmou que não irá comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento: "eu vou incorrer em crime de desobediência porque eu me nego a ir nessa bosta" edit

Revista Fórum - A Polícia Federal (PF) entregou intimação, no início da tarde desta segunda-feira (1), à ativista de extrema-direita Sara Winter para que ela vá depor na sede da entidade daqui dois dias. Ela afirma que não vai: “Eu não vou! Vão me prender? Me tratar como bandido? Vão ter que se prestar a isso!”, disse.

A ativista gravou um vídeo onde lê artigo 330 do Código Penal, o qual consiste em incorrer em crime de desobediência à ordem legal de funcionário público e afirmou: “pois eu vou incorrer em crime de desobediência porque eu me nego a ir nessa bosta”.

Sara Winter recebe outra visita da PF e, intimada a depor, ataca: “Me nego a ir nessa bosta”. pic.twitter.com/7AC5pru4C6 June 1, 2020

