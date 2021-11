Comissão da Câmara cobra de ministros explicação sobre fuga de Olavo de Carvalho do Brasil

Apoie o 247

247 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (24) dois requerimentos de informação para que os ministros Fábio Faria (Comunicação) e Braga Netto (Defesa) respondam sobre voos realizados por aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) entre 11 e 13 de novembro, em trajetos entre São Paulo, Brasília e Nova York. O objetivo é apurar a possibilidade do guru da extrema direita brasileira, Olavo de Carvalho, ter fugido do país nesta aeronave.

“Fábio Faria foi à Europa em voo comercial, pegou voo comercial para os EUA, e requisitou que saísse jato da FAB do Brasil para os EUA para trazer ele de volta. No mínimo é muito esquisito. Se não foi a intenção do ministro Fábio criar uma oportunidade de Olavo de Carvalho fugir do Brasil e não ser ouvido pela Polícia Federal, no mínimo é um gigantesco desperdício de recursos públicos”, destaca o deputado federal Jorge Solla (PT-BA).

O petista é o autor dos requerimentos que pediam a convocação dos dois ministros, transformados em requerimentos de informação após acordo com a bancada governista, que derrotaria a convocação. Os requerimentos citam denúncia feita pela escritora Daniela Abade em seu Twitter, que monitorou voo da FAB da aeronava Legacy, prefixo VC99B, que esteve em São Paulo no dia 11 de novembro, último dia em que Olavo foi visto no Brasil, também em São Paulo.

A aeronave foi aos EUA no dia 13, dia em que Olavo reapareceu a público, já em vídeo nos EUA. “O Olavo de Carvalho não consta em nenhum voo comercial. Não dava tempo de ir de carro, nem de navio, porque ele fez um vídeo logo depois nos EUA, dizendo que estava lá. Ele com certeza saiu num voo particular, e até onde se sabe, o único voo particular que saiu do Brasil para os EUA naquela data foi da FAB”, completou Solla. O requerimento de informação tem até 30 dias para ser respondido.

