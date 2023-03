Coronel da PM diz em CPI que não recebeu relatórios de inteligência antes das invasões de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 — Em depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (DOP), afirmou que o departamento não teve acesso a relatórios de informação que mostrariam a gravidade dos atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro durante os protestos que resultaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.

O DOP é responsável pelo planejamento da segurança na Esplanada, mas segundo o coronel, a única informação que a corporação tinha sobre a manifestação era de baixa adesão. Ele também explicou que as informações repassadas no grupo de WhatsApp, que reunia a cúpula da Segurança Pública e outras autoridades, não eram relatórios de inteligência, mas informes que não permitiam o planejamento da corporação, apenas ações de contenção no momento dos protestos.

O coronel admitiu que não teve contato com o efetivo de policiamento no local e que o uso de apenas 200 policiais da escola de formação não é o padrão da corporação, embora seja normal a utilização desses militares com o acompanhamento de policiais mais experientes. Esse número é bem inferior ao da posse do presidente Lula, em que foram utilizados 2.193 militares na área da Esplanada, proximidade, rodoviária do Plano Piloto e em estações de metrô.

