Covid Free: elite brasileira faz festas privê com direito a teste de covid personalizado na entrada (vídeo)

247 - A elite brasileira não cessa de surpreender. A moda agora são as festas privê com testes de coronavírus na entrada. O jornalista George Marques tuitou: “vejam a nova tendência entre as classes super-ricas de Brasília: as madames têm que passar por um teste de Covid antes de entrar pra festinha. Como sofrem durante uma pandemia o 1% dos brasileiros, né?”

