CPI deve quebrar sigilos de Luciano Hang para investigar se ele financiou fake news sobre a Covid-19

Senadores desconfiam que o dono da Havan, que se tornou patrocinador do Flamengo, teria financiado a propagação de mentiras relacionadas à doença edit

247 – O financiamento da propagação de mentiras sobre a Covid-19 entrou no radar da CPI da Pandemia e um dos alvos poderá ser o empresário Luciano Hang, dono da Havan e patrocinador do Flamengo, segundo informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no Globo.

"O maior entusiasta de Bolsonaro entre os empresários, Luciano Hang, dono da Havan, entrou na mira da CPI da Covid. Senadores relataram à coluna que devem pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal de Hang. O objetivo é investigar se ele pagou sites e serviços de propagação de fake news ligados à Covid-19. A comissão quer apurar quem bancou a disseminação de remédios como cloroquina e ivermectina para combater a doença, quando a ciência já havia comprovado a sua ineficácia", informa a jornalista.

"Na semana passada, Hang passeou na garupa da moto de Bolsonaro em um evento em Rondônia. Os dois estavam se capacete e sem máscara. O empresário é investigado em dois inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, um sobre fake news e outro sobre organização e financiamento de atos antidemocráticos", diz ainda Bela Megale.

