Davi Alcolumbre articula saída de senadores da oposição para a base no Senado

De olho na reeleição para a presidência do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) estaria por trás da saída do senador Elmano Férrer (PI) do Podemos para o PP

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) estaria por trás da saída do senador Elmano Férrer (PI) do Podemos para o PP. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, o objetivo do parlamentar é garantir apoio à reeleição para comandar a Casa.

O parlamentar o DEM-AP está incentivando Marcos do Val, do Cidadania-ES, a deixar sua sigla e se juntar à base governista. O PP seria o destino.

O Partido Progressista tem como presidente Ciro Nogueira (PI), próximo de Jair Bolsonaro, assim como o o deputado Arthur Lira (PP), líder do chamado "centrão".