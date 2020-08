Deltan pede mais um ano para Lava-Jato de Curitiba

Em conflito com a cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR), Deltan Dallagnol pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a prorrogação dos trabalhos da força-tarefa de Curitiba por mais um ano edit

247 - Deltan Dallagnol pediu a prorrogação da Lava Jato de Curitiba por mais um ano. Até setembro, Aras vai decidir o que vai ser do grupo coordenado pelo procurador Deltan Dallagnol. O procurador-geral já deixou claro que pretende impor uma “correção de rumos” na força-tarefa.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “em 10 de setembro vence o prazo para renovação da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, grupo composto por 14 procuradores da República. A renovação significa manter toda a estrutura hoje disponível, não apenas de procuradores, mas também servidores de apoio, que atuam em áreas de assessoria jurídica, análise, pesquisa e informática. No Rio, o prazo é 8 de dezembro.”

A matéria ainda acrescenta que “já a força-tarefa em São Paulo não tem designações em bloco, ou seja, possui prazos distintos para cada um dos seus membros. Em um documento de 18 páginas, repleto de gráficos e números, Dallagnol e sua equipe apontam um “ininterrupto crescimento de trabalho e de resultados” alcançados pela força-tarefa”.”

