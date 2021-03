Deputado Fábio Felix pedirá exoneração de sub-secretário no DF após prisão de Thiago Ávila

247 - O deputado distrital Fábio Feliz (PSOL-DF) informou que irá pedir exoneração do sub-secretário de Operação do DF Legal, Alexandre Bittencourt, após a prisão nesta quinta-feira (25) do ativista Thiago Ávila .

“Lutar não é crime”, defendeu o parlamentar, que está 1ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, para onde Thiago foi levado. Ele denunciou ter havido “abuso total de autoridade” contra o ativista, que protestava contra o despejo ilegal de famílias durante a pandemia.

“É absurdo que as pessoas sejam presas nesse País por militar, por defender o direito à moradia, que é um direito básico, ainda mais no contexto de pandemia”, disse o deputado em vídeo, acrescentando que o despejo das famílias foi ilegal.

“Dá pra chamar o governo @IbaneisOficial de covarde e abusivo à vontade. Porque é verdade”, postou no Twitter a ativista e youtuber Sabrina Fernandes, esposa de Thiago. A hashtag #liberdadethiagoavila está nos trending topics do Twitter em mobilização pela liberdade de Thiago.

