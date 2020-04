Deputado protocola pedido de CPI de Sérgio Moro na Câmara

247 - O deputado Rogério Correia protocolou na tarde deste domingo, 16, na Câmara, pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) para investigar os crimes confessados pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.

O deputado justifica que Moro por diversas vezes escondeu da sociedade que Jair Bolsonaro pressionava por intervenção direta nas investigações da Polícia Federal. “Moro deveria zelar pela Justiça do País, mas tudo indica que usava o cargo para obter apoio político com o desejo de virar ministro da Suprema Corte”, diz Rogério Correia.

A CPI do Moro, que tem como co-autores os também deputados Paulo Pimenta (PT-RS), Natália Bonavides (PT-RN) e Célio Moura (PT-TO), apurará também a atuação de Moro visando sua indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), como demonstram as conversas feitas com deputados da base bolsonaristas, divulgadas neste fim de semana.

Para ser criada, a CPI na Câmara precisa da assinatura de 171 deputados. Segundo o deputado mineiro, a coleta dessas assinaturas já começou neste fim de semana.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.