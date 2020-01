Deputado vai pedir lista da posse na Comissão de Fiscalização da Câmara

“De tão misteriosa, ficou suspeita”, afirma o vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA), que prometeu nesta quinta-feira (16) entrar com uma representação edit

Por Nathália Bignon, para o 247 - Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) prometeu, nesta quinta-feira (16), entrar com uma representação na Câmara dos Deputados para que a lista de convidados presentes na posse de Jair Bolsonaro seja divulgada.

“Caso a lista de convidados de Jair Bolsonaro para a posse não seja tornada pública até o final deste mês, representarei na Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados requisitando a relação que, de tão misteriosa, ficou absolutamente suspeita”, afirmou.

Na última terça-feira, reportagem do jornal O Globo revelou que o Itamaraty decretou sigilo à lista de presença, após um cidadão solicitar, via Lei de Acesso à Informação, os nomes dos selecionados para o coquetel de posse de Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro do 2019. Desde então, parlamentares e eleitores têm usado as redes sociais para especular sobre possíveis nomes e criticar a falta de transparência do Governo Federal.

Em dezembro de 2019, o Planalto também manteve sob sigilo os gastos com cartão corporativo, apesar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) definir a divulgação de alguns gastos do presidente da República.