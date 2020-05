Deputados do Psol acionam o STF e pedem afastamento de Heleno, diz Freixo

O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) afirmou em seu Twitter que ele e os demais deputados do Psol entraram com um pedido de investigação no STF contra o general Heleno. Ele disse: “Eu e os demais deputados do PSOL acabamos de acionar o STF pedindo que general Heleno seja investigado e afastado do cargo por crimes contra a democracia e a Constituição brasileira” edit