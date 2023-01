Flávio Dino anuncia a prisão de todos os terroristas e seus financiadores

Apoie o 247

247 - Em entrevista coletiva neste domingo (8), o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que todos os atos criminosos praticados por terroristas bolsonaristas em Brasília, neste domingo (8) são crime e que os culpados podem pegar até 12 anos de prisão.

“Nós temos dois crimes. Um deles é a hipótese de violência com grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído, e outro que é o de restrições aos poderes constitucionais, ambos com pena de 12 anos de reclusão”, pontuou o minsitro.

Segundo Dino, em reuniões que antecederam os ataques deste domingo, o governador do DF, Ibaneis Rocha, afirmou que toda a preparação que era de responsabilidade do estado para a garantia da ordem pública estava adequada e que tudo estaria sob controle. No entanto, houve uma mudança de última hora do efetivo policial na Praça dos Três Poderes.

“O governador Ibanes, ao efetuar um pedido de desculpas pública ao chefe dos poderes da União [Lula] está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento”, finalizou Dino.

