Economista Gabriel Galípolo será anunciado como secretário-executivo de Haddad, diz Reuters

Reuters - O economista Gabriel Galípolo deverá ser o secretário-executivo do Ministério da Fazenda durante a gestão de Fernando Haddad, disseram à Reuters duas fontes que acompanharam as conversas.

Segundo uma delas, Galípolo foi convidado, aceitou o cargo --número dois na hierarquia do ministério-- e será anunciado no final da tarde desta terça-feira.

O economista, ex-presidente do banco Fator, é muito próximo do futuro ministro e também do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na manhã desta terça, foi o único da equipe técnica de Haddad a participar da reunião com o atual ministro, Paulo Guedes, e a equipe do ministério.

De acordo com a segunda fonte, que esteve no ministério, Galípolo foi apresentado como futuro secretário-executivo.

