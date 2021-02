Elvino Bohn Gass é o novo líder do PT na Câmara

O deputado federal Elvino Bohn Gass (RS) é o novo líder do PT na Câmara no ano legislativo de 2021. De acordo com o parlamentar, um dos desafios é "garantir a plenitude dos direitos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para corrigir a injustiça histórica cometida pela Lava Jato contra o maior líder popular do País" edit