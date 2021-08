Em Brasília, delegação de Biden mostra preocupação com ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral

247 - Uma delegação norte-americana chefiada pelo conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, foi a Brasília para conversar com integrantes do governo Jair Bolsonaro e estabelecer uma agenda de atuação entre os dois governos, reforçando a cooperação do governo brasileiro com o presidente recém eleito dos EUA, Joe Biden.

Entre os temas debatidos, no entanto, apesar de não ter sido predominante no encontro, surgiu a preocupação dos norte-americanos com a tensão entre o Executivo e o Judiciário, em consequência dos ataques de Bolsonaro à urna eletrônica, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e membros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo reportagem do jornal O Globo, “existe temor de que a disputa entre Bolsonaro e o Judiciário leve a cenários de risco para a democracia brasileira”.

PUBLICIDADE

A delegação norte-americana vê similaridade entre a campanha de Bolsonaro e a que foi feita pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump, que foi derrotado em 2020 por Biden e incentivou uma campanha de denúncias de uma suposta fraude eleitoral, levando à invasão, em janeiro deste ano, do Capitólio (parlamento dos EUA).

A reunião

Uma das principais pautas abordadas na reunião foi sobre o leilão da nova tecnologia 5G de telefonia móvel. A delegação norte-americana voltou a pressionar o Brasil contra o uso da rede desenvolvida por empresas da China.

PUBLICIDADE

O governo Bolsonaro já demonstrou alinhamento com os interesses norte-americanos. A pressão começou ainda no governo Trump.

Além disso, os norte-americanos reiteraram o apoio dos EUA à candidatura brasileira à OCDE e acenaram com uma parceria em meio ambiente não apenas com o governo federal, mas também com governadores.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.