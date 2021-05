Em Brasília, Zé Gotinha dança, cospe na cara de Bolsonaro e viraliza

O filme encerra com a frase: "o governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compra de vacina para Covid-19". O Zé Gotinha é interpretado por uma bailarina edit

Revista Fórum - Circula nas redes vídeo onde uma bailarina fantasiada de Zé Gotinha dança pelas quadras de Brasília.

Na trilha sonora, o clássico “Singin in the Rain”, com letra de Arthur Freed e música de Nacio Herb Brown, cantada por Gene Kelly, feita para o filme homônimo.

Leia mais na Fórum.

Zé Gotinha dançando em Brasília e cuspindo na cara do Bolsonaro no final.



Simplesmente SENSACIONAL!#ZeGotinhaVingador pic.twitter.com/pmDFFFJA58 — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) May 14, 2021

