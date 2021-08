Em posse, Ciro Nogueira, que chamou Bolsonaro de fascista, diz que 'mudar de opinião não é contradição'

Metrópoles - O novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta quarta-feira (4/8) que “mudar de opinião não é contradição, desde que seja para melhor”.

No passado, o parlamentar já apoiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Em 2017, durante entrevista à TV Meio Norte, Ciro afirmou que Bolsonaro “tem um caráter fascista”.

A declaração foi feita durante cerimônia de posse, no Palácio do Planalto. O senador licenciado já havia assinado o termo de posse na semana passada, assim que foi confirmado no cargo. Ciro é um dos principais líderes do Centrão.

