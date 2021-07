Em primeira cerimônia com Ciro Nogueira, Bolsonaro justifica presença do Centrão: “fomos nos moldando”

Em Brasília, com a presença do novo ministro do PP na Casa Civil, Bolsonaro afirma que, no início, o ministério de seu governo foi escolhido com base em questões técnicas, “pouco políticas”. “Mas vimos que era necessário cada vez mais buscar o apoio do parlamento” edit

247 - Em discurso feito em Brasília, em cerimônia no Palácio do Planalto - o primeiro com a presença do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira - Jair Bolsonaro tentou justificar a maior presença do Centrão em seu governo.

Ele afirmou que, no início, o ministério de seu governo foi escolhido com base em questões técnicas, “pouco políticas”. “Era o que tínhamos que fazer naquele momento, mas vimos que era necessário cada vez mais buscar o apoio do parlamento”. “Fomos nos moldando”, completou.

Em defesa de seu governo, que deixa um rastro de mais de 550 mil mortos pela pandemia e uma série de denúncias de corrupção, disse que está “há dois anos e meio sem mácula de corrupção”, “uma coisa fantástica”.

“Antes de nós, estatais e bancos davam prejuízo”, prosseguiu, como de costume, quando deturpa os números para favorecer a narrativa das vendas das estatais.

Confirmação de Ciro Nogueira

O senador e presidente do PP confirmou nesta terça-feira (27) sua nomeação para o lugar do general Augusto Ramos na Casa Civil. “Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente”, postou no Twitter. Com sua saída do Senado, Flávio Bolsonaro assume como suplente na CPI da Covid.

