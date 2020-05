Estadão alerta para risco de golpe e cobra das Forças Armadas ação contra terroristas de Bolsonaro

Jornal alerta para o risco de que o movimento "300 do Brasil", que apoia Jair Bolsonaro com métodos fascistas, invada o Congresso e o STF neste fim de semana e cobra reação enérgica das Forças Armadas edit

247 – "Um grupo de brucutus apoiadores do presidente Jair Bolsonaro – chamados '300 do Brasil – armou acampamento no entorno da Praça dos Três Poderes para organizar uma invasão ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os camisas pardas do bolsonarismo, que agora vestem verde e amarelo e roupas camufladas, programam uma marcha sobre Brasília neste fim de semana", aponta editorial do Estado de S. Paulo, publicado neste sábado.

"O que pode ser mais desagregador do que um movimento que ameaça partir para a ação violenta com o objetivo de fechar a Casa de representação do povo e a mais alta instância do Poder Judiciário? Não por acaso, o STF tem despertado especial revolta entre os camisas pardas do bolsonarismo", aponta ainda o texto.

"Um ato golpista desse jaez, cujos desdobramentos são imprevisíveis, é repugnante por si só e merece imediata condenação por todas as forças amantes da lei e da liberdade no País, em especial as Forças Armadas, citadas nominalmente tanto pelo presidente como por alguns dos líderes da ação golpista. É ainda mais acintoso porque toma justamente o local que representa a essência desta República para urdir um ataque aos Poderes Legislativo e Judiciário. Terá esse episódio mais uma vez o apoio explícito do chefe do Poder Executivo?", questiona o editorial.

