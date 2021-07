"Estúpido ou canalha?", questiona Alessandro Vieira, após novo crime de Bolsonaro

Senador disse não saber o que é pior: “um presidente tão estúpido que acredita em teorias conspiratórias de WhatsApp ou um tão canalha que inventa as teorias conspiratórias de WhatsApp” edit

247 – Após o novo crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro, que usou sua live e a TV Brasil para disseminar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, políticos de vários partidos reagiram, segundo relata a revista Carta Capital . O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), membro da CPI da Covid, disse não saber o que é pior: “um presidente tão estúpido que acredita em teorias conspiratórias de WhatsApp ou um tão canalha que inventa as teorias conspiratórias de WhatsApp”. Ele ainda afirmou que, no fim das contas, “são ataques diários contra a democracia, uma doença que vamos curar no voto”.

A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestou. Segundo ela, não se trata mais de uma “bravata” de Bolsonaro. “O presidente faz um ataque sistemático à democracia brasileira. Cabe a todos nós, que defendemos o Estado Democrático de Direito, deixarmos de lado as nossas diferenças e nos unirmos contra essa tentativa de desmoralizar as nossas instituições”, escreveu.

