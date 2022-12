Eustáquio diz estar em casa e acusa Moraes de "vingança"

Apoie o 247

247 - O blogueiro Oswaldo Eustáquio afirmou que está em casa, "pintando a churrasqueira para o Ano Novo", mesmo com um mandado de prisão em aberto. Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta segunda-feira (26), o bolsonarista acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de "vingança" após o determinar as prisões de Eustáquio e do youtuber Bismark Fugazza por estimular atos antidemocráticos.

O blogueiro fez ironias contra a Polícia Federal. "Passa o meu telefone para eles [policiais federais]", ironizou ao comentar sobre os agentes não tê-lo encontrado na residência dele. O bolsonarista chamou os policiais de "juvenis".

Nesta segunda, Moraes determinou a prisão de Eustáquio e Bismark Fugazza, ligado ao canal Hipócritas no YouTube por envolvimento em manifestações recentes que pedem um golpe contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o dia 1 de janeiro.

