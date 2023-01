Ex-comandante da Polícia Militar do DF é preso após ordem de Moraes

Responsável pelo comando da corporação durante os ataques bolsonaristas às sedes dos três Poderes, ele foi afastado do cargo na segunda, pelo interventor federal Ricardo Cappelli edit

Apoie o 247

ICL

247 — O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira foi preso nesta terça-feira, 10, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

>>> Leia mais: Moraes ordena prisão de ex-chefe da PM do Distrito Federal

Responsável pelo comando da corporação durante os ataques bolsonaristas às sedes dos três Poderes no último domingo, 8, ele foi afastado do cargo na segunda-feira, 9, pelo interventor federal Ricardo Cappelli. E foi substituído pelo coronel Klepter Rosa Gonçalves.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.