Exército hesitou contra terroristas bolsonaristas e precisou receber ordens da PM (vídeo)

Em 40 segundos, comandante deu dez ordens para os militares do Exército: "comanda a tua tropa, porra!", berrou comandante da tropa da PM para chefe da tropa do Exército edit

247 - Militares do Exército que hesitaram deter bolsonaristas terroristas precisaram receber ordens e munição da Polícia Militar (PM) do DF, durante os atos terroristas no domingo (8/1), para conter os golpistas . Em um vídeo publicado pelo Metrópoles, um comandante da PM deu dez ordens em 40 segundos ao Batalhão da Guarda Presidencial, do Exército. “Comanda a tua tropa, porra!”, berrou para o chefe da tropa militar, que se mostrou apático.

“Bora, Exército, faz a linha, porra, fecha a linha aí!”, gritou o comandante da tropa de choque da PM. As duas tropas (PM e Exército) estavam na entrada do Planalto, no térreo, tentando evitar a entrada dos golpistas. No entanto, a Guarda Presidencial não conseguia formar uma linha e atirar.

Na sequência, o comandante da PM orienta a distribuição de munição entre as tropas. Em 40 segundos, o comandante deu dez ordens para os militares do Exército.

Assista ao vídeo:

