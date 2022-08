Exigência de Bolsonaro sobre parada militar no 7 de setembro preocupa o centrão

Apoie o 247

247 - Lideranças do Centrão e o núcleo político da campanha de Jair Bolsonaro (PL) estão preocupados com a exigência dele de que, no feriado de Sete de Setembro, seja feita uma parada militar na praia de Copacabana, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ). De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (3) pela coluna de Malu Gaspar, aliados entendem que uma parada militar tradicional com um ato político aumenta a possibilidade de tumultos e o risco de ataques contra Bolsonaro.

Na avaliação do centrão, o ocupante do Planalto pode passar por um constrangimento porque o ato no Rio pode ser menor em comparação com os do ano passado.

Bolsonaro critica o sistema eleitoral e defende que as Forças Armadas apurem o resultado das eleições. A oposição ao governo no Congresso Nacional denuncia tentativa de golpe.

A Universidade de São Paulo (USP) organizou um documento, que tem mais de 700 mil assinaturas contra as ameaças de Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro.

Movimentos sociais, movimento estudantil e centrais sindicais farão no próximo dia 11 protestos que fazem parte da campanha "Fora Bolsonaro".

