Exonerações chegam à vice-presidência e GSI e governo Lula dispensa 11 militares

As novas demissões fazem parte do “pente-fino” que o governo está passando nos ministérios edit

247 - O governo Lula dispensou mais 11 militares da estrutura do governo federal. Desta vez o pente-fino foi passado na vice-presidência da República e no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

“Nove das dispensas são assinadas pelo chefe de gabinete da vice-presidência, Pedro Henrique Giocondo Guerra, e se referem a militares alocados nas áreas de Administração e Finanças, Assessoria Militar, Diretoria de Administração, além de ajudantes de ordem”, destaca reportagem da CNN Brasil.

As outras duas dispensas foram de militares da área de Eventos, Viagens e Cerimonial e também de Gestão, assinada pela Secretaria-Executiva do GSI.

