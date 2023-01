Fascistas agridem Zanin em aeroporto e serão processados e investigados pelo Conselho Federal da OAB (vídeo)

Apoie o 247

247 – Um grupo de fascistas bolsonaristas agrediu nesta quarta-feira 11 o advogado Cristiano Zanin Martins, que defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o processo de perseguição judicial sofrido por ele. Os bolsonaristas o abordaram no banheiro do aeroporto de Brasília, o filmaram e ameaçaram agredi-lo. Nas imagens, um dos agressores o chama de "corrupto" e diz literalmente que ele deveria ser agredido.

Durante a agressão, Zanin manteve o autocontrole e não revidou a agressão. As imagens já foram requisitadas ao aeroporto de Brasília e todos os agressores estão sendo devidamente identificados. Eles serão investigados numa ação conduzida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e responderão pelo crime de ameaça, com pena de prisão de um a seis meses. A OAB também soltará uma nota em desagravo ao advogado.

Desde junho de 2013, o Brasil tem sido alvo de um movimento de ódio fascista, que teve como consequências o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a prisão política do presidente Lula e a eleição de Jair Bolsonaro, que tem liderado ações terroristas desde a sua derrota nas urnas. Confira o vídeo:

