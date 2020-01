Feminicídio: jovem é encontrada morta e nua em altar de uma igreja no DF

De acordo com a polícia, a vítima estava nua e foi encontrada por um diácono da igreja. Ela estava com sinais de queimaduras em suas roupas e partes íntimas, além de marcas de estrangulamento edit

247 - Uma mulher identificada como Larissa Francisco Maciel, de 23 anos, foi encontrada morta no altar de uma igreja evangélica nesta segunda-feira (6) em Candangolândia, no Distrito Federal. De acordo com a polícia, a vítima estava nua e foi encontrada por um diácono da igreja. Ela estava com sinais de queimaduras em suas roupas e partes íntimas, além de marcas de estrangulamento.

Um tio da jovem informou ao G1 que Larissa foi vista com um homem em um posto de gasolina pouco antes de ela ser encontrada morta. Uma testemunha afirmou que ouviu uma discussão dela com orapaz, e que os dois aparentavam estar brigando.

O número de feminicídio aumentou 62% no Distrito Federal em quatro anos. Desde 2016, 101 crimes do tipo foram registrados em Brasília.