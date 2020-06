Flávio Bolsonaro tem chance próxima de zero no STF e perderá foro privilegiado, diz Merval Pereira

247 – O alívio do senador Flávio Bolsonaro na investigação sobre o esquema de corrupção conhecido como rachadinha será temporário, prevê o colunista Merval Pereira. "As chances de o senador Flávio Bolsonaro conseguir que seu processo sobre a 'rachadinha' continue na segunda instância no Rio de Janeiro são próximas de zero. O decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, defensor intransigente do fim do foro privilegiado, foi sorteado para relatar uma ação do partido Rede contra a decisão do TJ do Rio, - ele deve ficar também com a ação do Ministério Público do Rio -, mas qualquer dos ministros atuais tem a mesma posição, alguns até mais drásticas", aponta o colunista, no jornal O Globo .

