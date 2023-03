"Flopou" explode nas redes após gatos pingados receberem Bolsonaro em Brasília

Apoie o 247

247 - Ao que tudo indica, o regresso de Jair Bolsonaro ao Brasil não cumpriu as expectativas desejadas pela extrema direita. Um grupo de gatos pingados compareceu ao Aeroporto de Brasília e em frente à sede do PL na manhã desta quinta-feira (30), colocando a #flopou nos assuntos mais comentados do Twitter.

Veja a repercussão:

FLOPOU! Bozo foi recebido por "meia dúzia de gatos pingados". Ostracismo e cadeia... pic.twitter.com/Otvbb6a4hX — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) March 30, 2023

🚨FLOPOU: ministro Alexandre Padilha faz CHACOTA com a volta do ex-presidente ao país e diz que Bolsonaro é um líder de pé de barro. pic.twitter.com/GNBm2B6Hw9 March 30, 2023

Expectativa: 10 mil pessoas

Realidade: Meia dúzia de malucos gritando "Deus, pátria, família e liberdade" #Flopou pic.twitter.com/ZkJOmnz7WG — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) March 30, 2023

