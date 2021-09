Foragido, Zé Trovão manda recado para caminhoneiros que tentam invadir STF

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais do DF negociando com bolsonaristas que tentam furar o bloqueio que dá acesso ao Congresso e STF; ao menos 100 caminhões estão no local edit

Revista Fórum - O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira, conhecido como “Zé Trovão”, que está com mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, falou com os apoiadores de Jair Bolsonaro que seguem ocupando a Esplanada dos Ministérios em Brasília nesta quarta-feira (8).

Considerado foragido, Zé Trovão mandou recado aos bolsonaristas através de um áudio que foi executado em uma caixa de som. “Vamos manter a calma. Peço, por gentileza, não vamos ultrapassar a barreira dos limites do bom-senso. Não somos esquerda para destruir nada. Vai ser feita a entrega dos documentos pela nossa equipe de juristas lá no Senado. Não ataque. Os policiais que estão aí não têm culpa do que está acontecendo. Vamos manter a disciplina para que a gente alcance nosso objetivo (…) Nós queremos agrupar todo mundo em cima do canteiro central, pra que a gente esteja junto se protegendo dos infiltrados. Nós vamos vencer essa guerra!”, afirma o caminhoneiro.

Zé trovão acabou de entrar ao vivo la para o pessoal que está em Brasília e deu todo o recado que precisamos saber sobre a entrega dos pedidos de impeachment dos ministros do STF



SE TRANQUILIZEM, vai dar certo !!! pic.twitter.com/JbsUeNvfxz — BielConn (@bielconn) September 8, 2021

